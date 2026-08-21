Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse, Eglise Saint-Remy, Marolles-lès-Bailly

Informations pratiques

Circuit de découverte de la Statuaire de Vendeuvre-sur-Barse Dimanche 20 septembre, 16h30 Eglise Saint-Remy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un autel remarquable en terre cuite de Léon Moynet

En terre cuite polychromée et dorée, l’autel compose avec son retable, ses statues, ses statuettes et ses anges, un luxuriant décor, caractéristique des premières œuvres de Léon Moynet (1818-1892), fondateur de la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre (1842-1961). Celui de l’église de Marolles-lès-Bailly a été réalisé en 1847 et se complète de plusieurs statues exceptionnelles de Léon Moynet, installées par ailleurs, dont la fameuse « Vierge au bracelet ». Cette visite commentée, proposée par l’Association ArTho, constitue la dernière étape d’un circuit de découverte de la statuaire de Vendeuvre et des autels de Léon Moynet. Il débutera à Ville-sur-Terre (10h), se poursuit à Thil (11h), Puits-et-Nuisement (14h30), Villy-en-Trodes (15h30) pour s’achever à Marolles-les-Bailly. Les églises seront exceptionnellement ouvertes à cette occasion.

Eglise Saint-Remy 3 ruelle Saint-Remy, 10110 Marolles-lès-Bailly Marolles-lès-Bailly 10110 Aube Grand Est

Un autel remarquable en terre cuite de Léon Moynet

© François Gilet