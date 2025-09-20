Circuit de découverte du patrimoine des lycées de Guéret Lycée Pierre-Bourdan Guéret

Circuit de découverte du patrimoine des lycées de Guéret Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Lycée Pierre-Bourdan Creuse

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, places limitées.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Cette visite commentée, assurée par Stéphanie Casenove, Chercheur sur le patrimoine des lycées, vous propose de visiter trois établissements du secondaire de Guéret en Creuse.

Au départ du lycée Pierre-Bourdan, le circuit vous emmène ensuite découvrir le collège Jules-Marouzeau. Il s’achève devant les œuvres du 1% artistique du lycée Jean-Favard.

Le trajet entre les établissements est assurée en autocar.

Lycée Pierre-Bourdan 19 place Molière, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 41 70 00 https://etab.ac-limoges.fr/lyc-pierre-bourdan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0555521429 »}] Construit par l’architecte diocésain Charles Laisné sur l’emplacement de l’ancien Champ de foire, le lycée est inauguré en 1880. Il devient en 1949 le lycée Pierre-Bourdan au pseudonyme de Pierre Maillaud, figure de la Résistance mort en 1848.

