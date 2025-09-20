Circuit de découverte du patrimoine vernaculaire de la Balagne et concours photo « le patrimoine en mobilité » Palasca Palasca

Circuit de découverte du patrimoine vernaculaire de la Balagne et concours photo « le patrimoine en mobilité » Palasca Palasca samedi 20 septembre 2025.

Circuit de découverte du patrimoine vernaculaire de la Balagne et concours photo « le patrimoine en mobilité » 20 et 21 septembre Palasca Haute-Corse

Règlement et bulletin ici : https://urlr.me/xAjE4z

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q0FQ0yajfpEsW3v3KjH4mXPfzLvkIz4&usp=sharing

(Lien google map pour localiser les étapes du circuit voiture)

Partez en voiture ou à vélo à la découverte du patrimoine vernaculaire de la Balagne !

Au fil d’un circuit jalonné de fontaines, lavoirs et fours restaurés, vous explorerez 16 sites mis en valeur lors de la grande campagne de restauration menée par la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne en 2019. Grâce aux panneaux explicatifs installés sur chaque étape, ce parcours vous plongera dans l’histoire de ces lieux de vie qui ont façonné la mémoire collective et l’architecture traditionnelle.

« »

La CCIRB lance son concours photo “Le patrimoine en mobilité” à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et des Journées européennes du patrimoine.

‍♀️ Le défi ? Associer un élément du patrimoine local à un mode de déplacement doux (marche, vélo, cheval, trottinette, paddle…) sur la même photo. Laissez parler votre créativité !

Des récompenses à la clé : articles de sport, places de cinéma, livres sur le patrimoine, encadrement de vos photos…

Deux catégories : juniors (11-17 ans) et adultes.

Envoyez vos clichés (JPEG ou TIFF) + bulletin de participation à nq@ccirb.fr

avant le 22 septembre à 18h.

Remise des prix : 1er octobre à 17h30 dans les locaux de la CCIRB.

Règlement et bulletin ici : https://urlr.me/xAjE4z

Palasca Palasca four à chaux Palasca 20226 Haute-Corse Corse [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 504, « options »: {« _layout »: {« values »: {« square »: « Square », « portrait »: « Portrait », « landscape »: « Landscape »}, « label »: « Map orientation », « value »: « landscape »}}, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Circuit du00e9couverte du patrimoine vernaculaire ru00e9habilitu00e9 par la CCIRB – Google My Maps », « thumbnail_url »: « https://www.google.com/maps/d/thumbnail?mid=1q0FQ0yajfpEsW3v3KjH4mXPfzLvkIz4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1q0FQ0yajfpEsW3v3KjH4mXPfzLvkIz4&hl=en_US », « thumbnail_height »: 520}, « link »: « https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q0FQ0yajfpEsW3v3KjH4mXPfzLvkIz4&usp=sharing »}, {« link »: « mailto:nq@ccirb.fr »}, {« link »: « https://urlr.me/xAjE4z »}]

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1q0FQ0yajfpEsW3v3KjH4mXPfzLvkIz4&usp=sharing

CCIRB