Circuit de découverte d’un village gascon, Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire, Ordan-Larroque

Informations pratiques

Circuit de découverte d’un village gascon 19 et 20 septembre Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Issu du regroupement de plusieurs villages au XIXe siècle, le territoire d’Ordan-Larroque est l’un des plus vastes du Gers. Ancien castelnau perché sur un éperon rocheux, Ordan fut le premier village de l’ancienne région Midi-Pyrénées à obtenir la distinction « 4 Fleurs » du label Villes et Villages Fleuris, en 1999.

Depuis, la commune poursuit son engagement en faveur de la valorisation de son cadre de vie et a reçu de nombreuses autres distinctions. Au fil de votre promenade, admirez les massifs fleuris, les aménagements paysagers réalisés dans le respect des essences locales et découvrez les panneaux explicatifs jalonnant le parcours au départ du conservatoire.

Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire 32350 Ordan-Larroque Ordan-Larroque 32350 Gers Occitanie 05 62 64 60 09 Venez explorer trois salles d’exposition fascinantes, où sont présentées des pièces remarquables mises au jour lors de fouilles sur le site gallo-romain de la Bordeneuve de Cassan, de Macau, ainsi que celles provenant d’une église désaffectée et d’autres sites chargés d’histoire. Vous pourrez admirer une variété d’objets tels que des mosaïques, des bijoux, des haches, des lampes à huile, des amphores, des poteries sigillées, des sarcophages et même découvrir le système de chauffage par hypocauste. Des reproductions de cartes et de documents personnels viendront également enrichir cette expérience immersive dans notre passé passionnant ! Depuis Auch, prendre RN124 direction Mont-de-Marsan. À 13km, bifurcation ORDAN, village sur éperon rocheux. À 1km, village type castelnau. Classé 4 fleurs. Entrée du bourg, stationnement derrière l’église.

Regroupement de plusieurs villages au XIXe siècle, le territoire d’Ordan-Larroque est un des plus grands du Gers. Ancien castelnau fièrement perché sur son éperon rocheux, Ordan est le premier d’ex à…

© Arnaud Spani / Collection Tourisme Gers