Circuit de la Faïence Musée de la Faïence – Jardin d’Hiver Sarreguemines

Circuit de la Faïence Musée de la Faïence – Jardin d’Hiver Sarreguemines samedi 20 septembre 2025.

Circuit de la Faïence 20 et 21 septembre Musée de la Faïence – Jardin d’Hiver Moselle

Départ au musée de la Faïence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le circuit débute au musée de la Faïence et se poursuit en ville, sur les traces laissées par les faïenceries de Sarreguemines dans le paysage urbain actuel.

Musée de la Faïence – Jardin d’Hiver 17 rue poincaré, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 03 87 98 93 50 https://www.sarreguemines-museum.fr https://fr-fr.facebook.com/musees.desarreguemines/ Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1913.

Les collections du musée de la Faïence illustrent l’évolution technique et artistique de la faïencerie. Le point fort de l’établissement est, sans conteste, le jardin d’hiver de Paul de Geiger.

La faïencerie de Sarreguemines, créée en 1790, produit de la faïence fine, du grès et de la porcelaine. Elle connaît une croissance très importante au XIXe siècle. Vers 1900, elle emploie plus de 3 000 ouvriers et se classe parmi les manufactures les plus importantes d’Europe. La qualité de ses réalisations lui permet de remporter de nombreuses médailles lors d’expositions nationales et internationales. Les activités de la faïencerie sont largement documentées.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Sarreguemines