Circuit de l’ancienne voie ferrée Laumesfeld Moselle, 7 juin 2025, Laumesfeld.

Circuit de l’ancienne voie ferrée Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de l’ancienne voie ferrée 57480 Laumesfeld Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 14200.0 Tarif :

Depuis Laumesfeld, suivez le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait autrefois Bettelainville à Merzig. L’ambiance singulière du Bois de Bizing, frais et ombragé, confère à cette balade une atmosphère hors du temps. Vous traverserez ensuite la forêt de Kallenhofen, réputée dans toute la région auprès des cueilleurs de champignons, avant de profiter d’un magnifique panorama sur la campagne environnante. Le circuit traverse enfin le cœur du village de Calembourg, où vous attend la chapelle de la Trinité, discrètement nichée dans un écrin de verdure.

+33 3 82 83 74 14

English :

From Laumesfeld, follow the old railway line that once linked Bettelainville to Merzig. The unique atmosphere of the cool, shady Bois de Bizing gives this walk a timeless feel. You then pass through the Kallenhofen forest, renowned throughout the region among mushroom pickers, before enjoying a magnificent panorama of the surrounding countryside. Finally, the route passes through the heart of the village of Calembourg, where the Chapelle de la Trinité, discreetly nestled in a green setting, awaits you.

Deutsch :

Von Laumesfeld aus folgen Sie dem Verlauf der alten Eisenbahnlinie, die einst Bettelainville mit Merzig verband. Die einzigartige Atmosphäre des kühlen und schattigen Bois de Bizing verleiht diesem Spaziergang eine zeitlose Stimmung. Anschließend durchqueren Sie den Wald von Kallenhofen, der bei Pilzsammlern in der ganzen Region berühmt ist, und genießen einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Der Weg führt schließlich durch den Ortskern von Calembourg, wo Sie die Dreifaltigkeitskapelle erwartet, die diskret in einer grünen Umgebung liegt.

Italiano :

Da Laumesfeld si segue il percorso della vecchia linea ferroviaria che un tempo collegava Bettelainville a Merzig. L’atmosfera unica del fresco e ombroso Bois de Bizing conferisce a questa passeggiata un’atmosfera senza tempo. Si attraversa poi la foresta di Kallenhofen, rinomata in tutta la regione tra i raccoglitori di funghi, prima di godere di un magnifico panorama sulla campagna circostante. Infine, il percorso attraversa il cuore del villaggio di Calembourg, dove vi attende la Chapelle de la Trinité, immersa discretamente nel verde.

Español :

Desde Laumesfeld, siga la ruta de la antigua línea de ferrocarril que unía Bettelainville con Merzig. El ambiente único del fresco y sombreado Bois de Bizing confiere a este paseo un aire intemporal. A continuación, atravesará el bosque de Kallenhofen, famoso en toda la región entre los buscadores de setas, antes de disfrutar de una magnífica panorámica de los alrededores. Por último, la ruta pasa por el corazón del pueblo de Calembourg, donde le espera la Chapelle de la Trinité, discretamente enclavada en un entorno verde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain