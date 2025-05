Circuit de randonnée 2 jours : Rimbach Hartmannswillerkopf Hirtzenstein Osenbach Haut-Rhin, 7 juin 2025, Osenbach.

Circuit de randonnée 2 jours : Rimbach Hartmannswillerkopf Hirtzenstein

Circuit de randonnée 2 jours : Rimbach Hartmannswillerkopf Hirtzenstein 5 rue Principale 68500 Osenbach Haut-Rhin Grand Est

Une très belle randonnée itinérante (29 kilomètres à faire idéalement sur 2 jours) qui permet d’admirer de beaux panoramas, de se régaler dans les fermes-auberges et de se plonger dans l’Histoire de la région pendant la Première Guerre mondiale.

English :

A beautiful itinerant hike (29 kilometers, ideally done over 2 days) that allows you to admire beautiful panoramas, enjoy farmhouse inns and immerse yourself in the history of the region during the First World War.

Deutsch :

Eine sehr schöne Wandertour (29 Kilometer, idealerweise an zwei Tagen zu bewältigen), bei der Sie schöne Panoramen bewundern, sich in den Ferme-Auberges verwöhnen lassen und in die Geschichte der Region während des Ersten Weltkriegs eintauchen können.

Italiano :

Si tratta di una bella passeggiata itinerante (29 chilometri, idealmente da fare in 2 giorni), che permette di ammirare splendidi panorami, di mangiare in una locanda contadina e di immergersi nella storia della regione durante la Prima Guerra Mondiale.

Español :

Se trata de un bonito paseo itinerante (29 kilómetros, idealmente realizado en 2 días), que permite admirar bellos panoramas, disfrutar de una comida en una posada rural y sumergirse en la historia de la región durante la Primera Guerra Mundial.

