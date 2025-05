Circuit de randonnée de Soultz-sous-Forêts à Kutzenhausen Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, 7 juin 2025, Soultz-sous-Forêts.

Au départ du GR531 dans la ville de Soultz-sous-Forêts, cheminez à travers le centre-ville et les bâtiments remarquables de la ville et poursuivre vers le village de Kutzenhausen. Visitez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ancien corps de ferme qui est aujourd’hui devenu un centre d’interprétation du patrimoine local.

Starting from the GR531 in the town of Soultz-sous-Forêts, walk through the town center and its remarkable buildings, then on to the village of Kutzenhausen. Visit the Maison Rurale de l’Outre-Forêt, a former farmhouse that has now become an interpretation center for local heritage.

Vom GR531 in der Stadt Soultz-sous-Forêts aus wandern Sie durch das Stadtzentrum und die bemerkenswerten Gebäude der Stadt und weiter in das Dorf Kutzenhausen. Besuchen Sie das Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ein ehemaliges Bauernhaus, das heute ein Zentrum zur Interpretation des lokalen Kulturerbes ist.

Partendo dal GR531 nella cittadina di Soultz-sous-Forêts, si attraversa il centro e i notevoli edifici della città e si prosegue fino al villaggio di Kutzenhausen. Visitate la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, un’antica casa colonica che oggi è diventata un centro di interpretazione del patrimonio locale.

Partiendo del GR531 en la ciudad de Soultz-sous-Forêts, recorra el centro de la ciudad y sus notables edificios y continúe hasta el pueblo de Kutzenhausen. Visite la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, antigua granja convertida en centro de interpretación del patrimonio local.

