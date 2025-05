Circuit de randonnée de Soultz-sous-Forêts à Surbourg en passant par Betschdorf Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, 7 juin 2025, Soultz-sous-Forêts.

Circuit pédestre au départ du centre-ville de Soultz-sous-Forêts au niveau du sentier GR531. Traverser la ville et continuer jusqu’à Hohwiller. Rejoindre ensuite le village des potiers de Betschdorf et continuer vers Surbourg. Après avoir visité l’église Saint-Martin-et-Saint-Arbogast de Surbourg, revenir sur Soultz-sous-Forêts via le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

English :

Walking tour starting from Soultz-sous-Forêts town center at the GR531 footpath. Cross the town and continue to Hohwiller. Continue on to the pottery village of Betschdorf and on to Surbourg. After visiting the church of Saint-Martin-et-Saint-Arbogast in Surbourg, return to Soultz-sous-Forêts via the Camino de Santiago de Compostela.

Deutsch :

Rundwanderung ab dem Stadtzentrum von Soultz-sous-Forêts auf Höhe des Wanderwegs GR531. Durchqueren Sie die Stadt und gehen Sie weiter bis Hohwiller. Anschließend erreichen Sie das Töpferdorf Betschdorf und gehen weiter nach Surbourg. Nachdem Sie die Kirche Saint-Martin-et-Saint-Arbogast in Surbourg besichtigt haben, kehren Sie über den Jakobsweg nach Soultz-sous-Forêts zurück.

Italiano :

Escursione a piedi con partenza dal centro di Soultz-sous-Forêts presso il sentiero GR531. Attraversare la città e proseguire fino a Hohwiller. Si prosegue per il villaggio di vasai di Betschdorf e per Surbourg. Dopo aver visitato la chiesa di Saint-Martin-et-Saint-Arbogast a Surbourg, si ritorna a Soultz-sous-Forêts attraverso il Cammino di Santiago de Compostela.

Español :

Recorrido a pie a partir del centro de Soultz-sous-Forêts en el sendero GR531. Atraviese la ciudad y continúe hasta Hohwiller. Continúe hacia el pueblo de alfareros de Betschdorf y hacia Surbourg. Después de visitar la iglesia de Saint-Martin-et-Saint-Arbogast en Surbourg, regrese a Soultz-sous-Forêts por el Camino de Santiago.

