Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine Flines-lez-Raches
samedi 19 septembre 2026 · Flines-lez-Raches
Informations pratiques
Flines-lez-Raches
Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine
4 Place du Général de Gaulle Flines-lez-Raches Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez sur les traces de la Seconde Guerre mondiale à Flines-lez-Râches à travers ce circuit de randonnée de 1h30
Partez sur les traces de la Seconde Guerre mondiale à Flines-lez-Râches à travers ce circuit de randonnée de 1h30 .
4 Place du Général de Gaulle Flines-lez-Raches 59148 Nord Hauts-de-France +33 6 17 94 30 10
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English :
Follow in the footsteps of World War II in Flines-lez-Rêches on this 1.5-hour hiking trail
L’événement Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme