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Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine Flines-lez-Raches

samedi 19 septembre 2026 · Flines-lez-Raches

Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine Flines-lez-Raches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
4 Place du Général de Gaulle
Ville
59148 Flines-lez-Raches
Département
Nord
Tarif
0 0 Gratuit

Flines-lez-Raches

Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine

4 Place du Général de Gaulle Flines-lez-Raches Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Partez sur les traces de la Seconde Guerre mondiale à Flines-lez-Râches à travers ce circuit de randonnée de 1h30
Partez sur les traces de la Seconde Guerre mondiale à Flines-lez-Râches à travers ce circuit de randonnée de 1h30   .

4 Place du Général de Gaulle Flines-lez-Raches 59148 Nord Hauts-de-France +33 6 17 94 30 10 

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English :

Follow in the footsteps of World War II in Flines-lez-Rêches on this 1.5-hour hiking trail

L’événement Circuit de randonnée sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale – Journées Européennes du Patrimoine Flines-lez-Raches a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme

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