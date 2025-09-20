Circuit de voitures anciennes Journées Européennes du Patrimoine de Lannion Lannion

Parking de Günzburg Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

De 9h à 10h exposition de voitures.

10h départ pour Cavan, découverte d’un rhum arrangé local

12h pique-nique à prévoir

14h découverte du Radôme à Pleumeur Bodou, suivie d’une séance du Planétarium

17h retour au parking du Günzburg et à l’exposition de voitures

Sur réservation. .

Parking de Günzburg Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 19 05 48

