Circuit de VTT: Boucle du Grand Ballon 45 km Parc de la Marseillaise 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 44400.0 Tarif :

Cette montée/descente de 44.5 km depuis GUEBWILLER jusqu’au GRAND-BALLON (ou BALLON DE GUEBWILLER), le point culminant du massif des VOSGES à 1424 mètres, mérite d’être classée à 5/5 étoiles tant sur le plan physique que technique.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This 44.5 km ascent/descent from GUEBWILLER to the GRAND-BALLON (or BALLON DE GUEBWILLER), the highest point in the VOSGES massif at 1424 metres, deserves a 5/5 star rating both physically and technically.

Deutsch :

Dieser 44,5 km lange Auf- und Abstieg von GUEBWILLER zum GRAND-BALLON (oder BALLON DE GUEBWILLER), dem mit 1424 m höchsten Punkt des VOSGES-Massivs, verdient eine 5/5-Sterne-Bewertung sowohl in physischer als auch in technischer Hinsicht.

Italiano :

Questa salita/discesa di 44,5 km da GUEBWILLER al GRAND-BALLON (o BALLON DE GUEBWILLER), il punto più alto del massiccio di VOSGES con i suoi 1424 metri, merita un punteggio di 5/5 stelle sia dal punto di vista fisico che tecnico.

Español :

Este ascenso/descenso de 44,5 km desde GUEBWILLER hasta el GRAND-BALLON (o BALLON DE GUEBWILLER), el punto más alto del macizo de VOSGES con 1.424 metros, merece una calificación de 5/5 estrellas tanto física como técnicamente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace