Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 15 km Wuenheim Haut-Rhin, 7 juin 2025, Wuenheim.

Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 15 km

Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 15 km Cave vinicole du Vieil-Armand 68500 Wuenheim Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 15400.0 Tarif :

Ce circuit de 15km accessible au plus grand nombre a été proposé pour la premièrefois à l’occasion des circuits du Vin Nouveau 2014.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This 15km circuit accessible to the greatest number was offered for the first time on the occasion of the 2014 Vin Nouveau circuits.

Deutsch :

Dieser 15 km lange Rundweg, der für die meisten Menschen zugänglich ist, wurde zum ersten Mal anlässlich der « Circuits du Vin Nouveau 2014 » angeboten.

Italiano :

Questo percorso di 15 km, accessibile al maggior numero possibile di persone, è stato proposto per la prima volta durante i tour del Vin Nouveau 2014.

Español :

Este recorrido de 15 km, accesible al mayor número de personas posible, se ofreció por primera vez durante los circuitos Vin Nouveau de 2014.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace