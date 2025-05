Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 50 km Wuenheim Haut-Rhin, 7 juin 2025, Wuenheim.

Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 50 km

Circuit de VTT: Circuits du Vin Nouveau 2014 50 km Cave vinicole du Vieil-Armand 68500 Wuenheim Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 49900.0 Tarif :

Ce circuit de 50km proposé dans le cadre des circuits du vin nouveau 2014 est à réserver aux vététistes les plus entraînés.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This 50km circuit proposed as part of the 2014 Vin Nouveau tours is best reserved for the most experienced mountain bikers.

Deutsch :

Diese 50 km lange Tour, die im Rahmen der « Circuits du Vin Nouveau 2014 » angeboten wird, sollte nur von den trainiertesten Mountainbikern befahren werden.

Italiano :

Questo percorso di 50 km, che fa parte dei circuiti del Vin Nouveau 2014, è riservato agli appassionati di mountain bike più esperti.

Español :

Esta ruta de 50 km, que forma parte de los circuitos Vin Nouveau 2014, está reservada a los ciclistas de montaña más experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace