Circuit de VTT : Guebwiller-Haag-Markstein-Petit Ballon Guebwiller Haut-Rhin, 7 juin 2025, Guebwiller.

Circuit de VTT : Guebwiller-Haag-Markstein-Petit Ballon

Circuit de VTT : Guebwiller-Haag-Markstein-Petit Ballon Avenue du Maréchal Foch 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 73000.0 Tarif :

Ce circuit d’une très grande difficulté s’adresse uniquement aux vététistes les plus affûtés.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This extremely difficult circuit is only for the most experienced mountain bikers.

Deutsch :

Diese sehr schwierige Strecke ist nur für die erfahrensten Mountainbiker geeignet.

Italiano :

Questo circuito estremamente difficile è riservato agli appassionati di mountain bike più esperti.

Español :

Este circuito extremadamente difícil es sólo para los ciclistas de montaña más experimentados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace