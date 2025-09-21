Circuit découverte à vélo Mairie de Bressols Bressols

Circuit découverte à vélo Mairie de Bressols Bressols dimanche 21 septembre 2025.

Circuit découverte à vélo Dimanche 21 septembre, 09h00 Mairie de Bressols Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de la mairie : à l’accueil, par téléphone ou par mail. Nombre de places limité. Vélo non fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Dimanche de 9h à 12h – Balade à la découverte du patrimoine bressolais

Visite guidée à pied et à vélo

Rendez-vous devant la mairie, place du Centre Commercial à Bressols

Virginie Fraile, conseillère municipale déléguée au patrimoine, s’attache à mettre en lumière les trésors méconnus de Bressols. Elle vous invite à une visite guidée en deux temps : une première partie à pied dans le centre-ville, suivie d’une balade à vélo à travers les terres de Brial et Pérayrols.

Vous pouvez choisir de participer à l’ensemble du parcours ou seulement à l’une des deux parties (à pied ou à vélo).

Mairie de Bressols 2 route de lavaur, 82710 Bressols Bressols 82710 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 95 16 http://www.ville-bressols.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@ville-bressols.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 02 95 16 »}] Bressols est une ville de 3 800 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Parking. Accès par la ligne 3 des transports montalbanais (arrêt : Mairie).

Dimanche de 9h à 12h – Balade à la découverte du patrimoine bressolais

© Communication Ville de Bressols