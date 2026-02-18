Circuit découverte autour des contes de Grimm Haguenau

Circuit découverte autour des contes de Grimm

Plongez dans l’univers féerique des frères Grimm, à l’occasion de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne. À l’initiative du Centre Socioculturel du Langensand, le quartier Saint-Joseph devient un véritable royaume enchanté.

Plongez dans l’univers féerique des frères Grimm, à l’occasion de la Quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne. À l’initiative du Centre Socioculturel du Langensand, le quartier Saint-Joseph devient un véritable royaume enchanté. Les contes prennent vie et invitent petits et grands à une aventure immersive au cœur de l’imaginaire des célèbres conteurs. Un circuit conté à ciel ouvert vous attend autour de l’église Saint-Joseph. À chaque étape, découvrez un conte emblématique comme Hansel et Gretel ou Blanche

Neige . Vous y trouverez la morale de l’histoire, un éclairage culturel et une version audio multilingue accessible par QR code. Le samedi 14 mars, les personnages sortiront des livres pour vous rencontrer. Les enfants pourront interagir et repartir avec leur pain d’épice. Un moment magique à vivre en famille, entre émerveillement, apprentissage et créativité.

• Gratuit. Tout public le 14 mars et temps dédié aux scolaires les 12 et 13 mars.

Réservation au secrétariat 03 88 73 49 04 ou par mail à accueil@csc-langensand.fr 0 .

place de l’Eglise Saint Joseph Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 49 04 accueil@csc-langensand.fr

Immerse yourself in the fairytale world of the Grimm brothers, as part of the German Cultural Fortnight. At the initiative of the Centre Socioculturel du Langensand, the Saint-Joseph district becomes a veritable enchanted kingdom.

