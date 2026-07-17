Circuit découverte canaux et vannages, Moulin de Mormoulins, Chaudon
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Mormoulins · Chaudon
Informations pratiques
Circuit découverte canaux et vannages 19 et 20 septembre Moulin de Mormoulins Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Circuit découverte des canaux et vannages inscrits monument historique depuis 2003 , visibles de la voie publique.
Prix Fondation du Patrimoine et du Tourisme Rural 2025.
Visites guidées semaine suivante, 26 et 27 septembre 2026 . Inscription obligatoire en mairie Chaudon.
Moulin de Mormoulins 1 route de Mauzaize, 28210 Chaudon Chaudon 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://moulindemormoulins.jimdofree.com/ Moulin à eau pour faire de la farine, situé sur une dérivation de la rivière Eure.
Circuit découverte des canaux et vannages inscrits monument historique depuis 2003 , visibles de la voie publique.
Arnaud Jolly