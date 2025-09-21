Circuit-découverte de l’architecture rurale traditionnelle Église Saint-Martin Mardié

Circuit-découverte de l’architecture rurale traditionnelle Église Saint-Martin Mardié dimanche 21 septembre 2025.

Circuit-découverte de l’architecture rurale traditionnelle Dimanche 21 septembre, 15h30 Église Saint-Martin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte de l’architecture rurale du bourg de Mardié. Présentation de différents types : exploitations agricoles, maisons « bougeoises ». les volumes et leurs fonctions, les caractéristiques des différents éléments, des modénatures, etc.

Rendez-vous devant l’église de Mardié.

Église Saint-Martin Place Jean-Zay 45430 Mardié Mardié 45430 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ville-mardie.fr/votre-commune/decouvrir-mardie/le-patrimoine-materiel-et-culturel-de-mardie L’église Saint-Martin de Mardié est l’une des plus originales du Val à l’Est d’Orléans. Dépendante du Chapitre de la cathédrale Sainte-Croix, l’édifice présente d’intéressantes caractéristiques.

La première nef est du XIe siècle tandis que le chœur est du XIIe siècle, transition entre le roman et le gothique, avec de beaux arcs et des chapiteaux historiés comportant de curieuses figures humaines ou animales surmontées de corbeilles végétales (assez rares dans la région), ainsi que de belles voûtes en croisée d’ogive datant probablement du tout début de l’architecture « gothique ». Orné d’un clocher roman, elle présente une chapelle du XVIe et des vitraux du XIXe siècle, figurant la vie de Saint Martin, et un décor de bois sculpté (banc d’œuvre).

L’intérieur est en cours de rénovation (entre deux phases de travaux). Le clocher a été restauré en 2014, les façades extérieures en 2017, ainsi que les vitraux. L’intérieur a été nettoyé et est en attente des enduits définitifs. Parking ; accès PMR par porte sud

Découverte de l’architecture rurale du bourg de Mardié. Présentation de différents types : exploitations agricoles, maisons « bougeoises ». les volumes et leurs fonctions, les caractéristiques des des …

Jacques THOMAS