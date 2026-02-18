CIRCUIT DECOUVERTE DEMEURES SINGULIERES DE MAYENNE

Place Cheverus Mayenne Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Partez avec un guide conférencier à la découverte des belles demeures de Mayenne.

Derrière leurs façades discrètes ou monumentales, de nombreuses demeures de Mayenne racontent l’histoire d’une ville de notables et de familles qui ont façonné le paysage urbain au fil des siècles. Ce circuit-découverte invite à porter un nouveau regard sur ces bâtiments remarquables. Au cours de cette promenade, vous découvrirez notamment l’un des hôtels particuliers les plus anciens des places Hercé et Cheverus, ainsi que d’autres édifices emblématiques pour mieux comprendre l’évolution de la ville et de son habitat.

Rdv Place de Hercé

Tout public Réservation obligatoire 02.43.58.13.00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

Place Cheverus Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided tour of Mayenne’s beautiful homes.

L’événement CIRCUIT DECOUVERTE DEMEURES SINGULIERES DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne