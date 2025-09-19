Circuit découverte des croix d’Izieux Place Jean Jaurès Saint-Chamond Saint-Chamond

Partez à la découverte d’un circuit d’une heure et demie, à partir de la place Jean-Jaurès à Izieux (Croix de mission) et plongez dans l’exploration de croix oubliées ou méconnues.

Place Jean Jaurès, 42400 Saint-Chamond, Izieux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Amis du Vieux Saint-Chamond