Circuit » Découverte des Mégalithes » balade contes et légendes de Crucuno et Sainte Barbe Plouharnel
Plouharnel Morbihan
2025-09-21 11:00:00
2025-09-21
2025-09-21
Découvrez les légendes et traditions populaires autour du patrimoine mégalithique, avec le conteur Remy Cochen
– 11 h rendez vous au dolmen de Crucuno ( durée 1 h )
– 15h rendez vous devant la Chapelle de Ste Barbe ( durée 1 h )
Gratuit, sur inscription Office de tourisme Baie de Quiberon au 02 44 84 56 56. .
Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
