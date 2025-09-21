Circuit » Découverte des Mégalithes » balade contes et légendes de Crucuno et Sainte Barbe Plouharnel

Circuit » Découverte des Mégalithes » balade contes et légendes de Crucuno et Sainte Barbe

Plouharnel Morbihan

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez les légendes et traditions populaires autour du patrimoine mégalithique, avec le conteur Remy Cochen

– 11 h rendez vous au dolmen de Crucuno ( durée 1 h )

– 15h rendez vous devant la Chapelle de Ste Barbe ( durée 1 h )

Gratuit, sur inscription Office de tourisme Baie de Quiberon au 02 44 84 56 56. .

Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

