Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Rendez vous au Parking Plouharnel

Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Rendez vous au Parking Plouharnel dimanche 21 septembre 2025.

Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno

Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

* Le sentier des mégalithes de Plouharnel en autonomie avec les 3 circuits de Ste Barbe, de Crucuno et la Grande Boucle

Circuit papier à retrouver dans les offices de tourisme ou en suivant ce lien https://www.auray-quiberon.fr/wp-content/uploads/2025/07/Rando-Megalithes-Plouharnel.pdf

* Les 48h de la pierre sèche, de 10h à 18h sur la place du Général de Gaulle

Rencontrez des acteurs engagés et échangez autour d’initiatives locales

Programme complet https://patrimoine.bretagne.bzh. Gratuit.

Organisé par la Région Bretagne, le service Culture et Patrimoine d’AQTA et l’association de sauvegarde des chemins de Plouharnel dans le cadre du Week end Mégalithes en fête .

Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 75 03 90 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Plouharnel a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon