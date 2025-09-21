Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Rendez vous au Parking Plouharnel
Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Rendez vous au Parking Plouharnel dimanche 21 septembre 2025.
Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno
Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Séance bien-être et balade une belle occasion de découvrir le quadrilatère de Crucuno, situé à l’est du village, et composé de 22 menhirs.
Départ 14h parking de Crucuno. Balade de 2.2 kms
Durée 1 h
Gratuit, sur inscription 06 75 03 90 97.
Organisé par l’association Chemins intérieurs dans le cadre du Week end Mégalithes en fête .
Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 75 03 90 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Plouharnel a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon