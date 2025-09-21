Circuit » Découverte des Mégalithes » balade Qi Gong autour de Crucuno Rendez vous au Parking Plouharnel

Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel Morbihan

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Séance bien-être et balade une belle occasion de découvrir le quadrilatère de Crucuno, situé à l’est du village, et composé de 22 menhirs.

Départ 14h parking de Crucuno. Balade de 2.2 kms

Durée 1 h

Gratuit, sur inscription 06 75 03 90 97.

Organisé par l’association Chemins intérieurs dans le cadre du Week end Mégalithes en fête .

Rendez vous au Parking Crucuno Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 75 03 90 97

