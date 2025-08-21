Circuit découverte du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon

Circuit découverte du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon jeudi 21 août 2025.

Circuit découverte du Chemin des Dames

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Début : 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-28 15:30:00

2025-08-21 2025-08-28

Une visite tout public sur les lieux mêmes des combats de la Première Guerre sur le Chemin des Dames…

Tous les jeudis de l’été, la Caverne du Dragon propose de découvrir les lieux emblématiques du Chemin des Dames. Ces sorties guidées et familiales présentent de manière détaillée certains épisodes du conflit et mettent l’accent sur la topographie des lieux, et vous permettront de découvrir les traces de tranchées sur le plateau de Californie, le cimetière de Craonnelle et les vestiges du vieux Craonne..…

RV à 14h au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon pour le départ de la visite ! (durée 1h30 / déplacement en véhicule personnel) 9 .

RD 18 Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 25 14 18 caverne@aisne.fr

English :

A visit for the general public to the battlefields of the First World War on the Chemin des Dames…

German :

Ein Besuch für alle Altersgruppen an den Schauplätzen der Kämpfe des Ersten Weltkriegs auf dem Chemin des Dames…

Italiano :

Una visita per il grande pubblico ai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale sul Chemin des Dames…

Espanol :

Una visita para el gran público a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en el Chemin des Dames…

