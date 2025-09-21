Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg: un week-end spécial autour de l’architecture et de la littérature Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss Strasbourg

Circuit découverte du Parlement européen à Strasbourg: un week-end spécial autour de l’architecture et de la littérature 20 et 21 septembre Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss Bas-Rhin

Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) est requise pour entrer au Parlement européen.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Parlement européen vous ouvre ses portes pour un parcours de visite immersif au cœur de la démocratie européenne : (Re)découvrez le fonctionnement de l’institution grâce aux guides multimédias disponibles dans les 24 langues officielles de l’Union, et parcourez les espaces emblématiques du Parlement, dont le Parlamentarium Simone Veil, pour mieux comprendre le rôle des députés européens et le processus législatif.

Un accent particulier sera mis sur l’architecture du bâtiment Louise-Weiss : des visites guidées seront proposées en français, anglais et allemand, et les équipes en charge de la gestion des bâtiments seront présentes tout au long du circuit pour échanger avec les visiteurs.

Dans ce cadre, une rencontre avec l’architecte Rodo Tisnado se tiendra le samedi de 11h à 12h dans l’hémicycle.

Le parcours inclura également des activités pour petits et grands, avec une mosaïque collaborative en briques Lego et des ateliers de construction pour enfants, organisés en partenariat avec l’association Fanabriques. Enfin, les visiteurs pourront découvrir, au fil de leur visite, l’exposition d’art contemporain « Changemakers », présentée dans les espaces du circuit.

Le festival littéraire « Bibliothèques idéales », accueilli dans l’hémicycle tout au long du week-end, viendra compléter ce programme avec des débats, des lectures ainsi que des rencontres d’auteurs.

Parlement européen – Bâtiment Louise Weiss 1 allée du printemps, 67070 Strasbourg Strasbourg 67070 Wacken Bas-Rhin Grand Est Construit en 1999 et conçu par l'agence « Architecture-Studio », le bâtiment Louise-Weiss a été achevé en prévision des élargissements de l'Union européenne de 1995 et 2004. Il peut accueillir jusqu'à 1 000 parlementaires européens.

La salle plénière est le lieu où se tiennent les principales sessions mensuelles des membres du Parlement européen. Auparavant, le Parlement européen partageait les installations du Conseil de l’Europe et utilisait la salle plénière du Palais de l’Europe, inaugurée en 1977.

Les architectes du bâtiment ont basé la structure sur des formes clés : un arc, un dôme et une tour entourant une agora elliptique. Pour ses concepteurs, cette architecture formalise « des systèmes de relations ouvertes […] à l’image de la démocratie comme unité et composé, aujourd’hui et demain. »

La tour, faite de verre et de grès, mesure 60m de haut. Le sommet semble inachevé et symbolise le projet européen en construction. La longue arche du bâtiment suit les rives de l’Ill et du canal de la Marne au Rhin. Il abrite des espaces de travail, des studios pour les médias et des espaces de détente. Un dôme monumental abrite la plus grande salle plénière et de débat d’Europe, où les membres du Parlement européen se réunissent pour discuter et débattre sur les défis contemporains majeurs. Ce vaste complexe s’ouvre sur l’extérieur le long d’une immense façade de verre de 13 000 m², représentant la transparence démocratique de l’Union européenne.

Le Parlement européen peut être visité gratuitement toute l’année, en 24 langues. Tram E : arrêt « Parlement européen ». Lignes de bus 6, 30 et 72 : arrêt « Droits de l’Homme » (à 10 minutes à pied du Parlement). Batorama débarcadère « Parlement européen »

© Parlement européen