Circuit Découverte du Patrimoine Cultuel Visite d’églises et de croix remarquables Saint-Privat dimanche 12 octobre 2025.

Place du Champ de Foire Saint-Privat Corrèze

Gratuit

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Circuit organisé par l’association Patrimoine Animation Xaintrie (APAX) pour découvrir le riche patrimoine religieux local. Visite d’églises et de croix remarquables dans les communes autour de Hautefage, incluant Le Fournel, le Pérol et le Cerisier. Une occasion de découvrir l’architecture religieuse et l’histoire locale du territoire de la Xaintrie. .

Place du Champ de Foire Saint-Privat 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 59 39 91 ass.apax.b@gmail.com

