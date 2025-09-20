Circuit-découverte du patrimoine de Pulligny Ville de Pulligny Pulligny

Circuit-découverte du patrimoine de Pulligny 20 et 21 septembre Ville de Pulligny Meurthe-et-Moselle

Le plan du circuit et le questionnaire du jeu‑quiz sont disponibles au Carrefour Express (place Général Leclerc) et devant l’église (2 rue de la Maix).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Circuit-découverte libre. Des panneaux mobiles disposés dans le village signalent certains éléments intéressants. Un QR code donne accès à des précisions et permet de participer à un jeu‑quiz.

Les prix offerts par les commerçants seront remis le dimanche 21 septembre lors d’un pot de l’amitié à 17h, à la salle des associations (à côté de l’église).

Ville de Pulligny 2 rue de la Maix, 54160 Pulligny Pulligny 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est Pulligny est une commune rurale de Lorraine d’un peu moins de 1 200 habitants. On y trouve cependant trois édifices inscrits au titre des Monuments historiques : une église du XVe siècle et deux hôtels seigneuriaux du XVIe siècle. C’est aussi une ancienne commune viticole. Parking : Place du Général Leclerc, ou place du foyer culturel ou place du Jet-d’eau.

© Jean-François Tellier