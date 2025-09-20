Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel

Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel samedi 20 septembre 2025.

Circuit découverte du village

Eglise / Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Les habitants d’Auberville proposent un circuit dans le village avec quizz et exposition de cartes postales à la chèvrerie.

Départ de la Chèv’Hue (en face de l’église).

>le samedi 14h à 19h

>le dimanche de 10h30 à 18h30

Accès libre .

Eglise / Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 37 60 20

English : Circuit découverte du village

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre