Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel
Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel samedi 20 septembre 2025.
Circuit découverte du village
Eglise / Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Les habitants d’Auberville proposent un circuit dans le village avec quizz et exposition de cartes postales à la chèvrerie.
Départ de la Chèv’Hue (en face de l’église).
>le samedi 14h à 19h
>le dimanche de 10h30 à 18h30
Accès libre .
Eglise / Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 37 60 20
English : Circuit découverte du village
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre