Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel
samedi 19 septembre 2026 · Auberville-la-Manuel
Informations pratiques
Auberville-la-Manuel
Circuit découverte du village
Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les habitants d’Auberville proposent un circuit dans le village avec quizz et exposition de cartes postales à la chèvrerie.
Départ de la Chèv’Hue (en face de l’église). Stationnement à la salle des fêtes. Parking PMR à la mairie.
>le samedi 14h à 19h
>le dimanche de 10h30 à 18h30
Accès libre .
Chèvr’Hue Auberville-la-Manuel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 37 60 20
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English : Circuit découverte du village
L’événement Circuit découverte du village Auberville-la-Manuel a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre