Circuit découverte du village de Carisey Salle des fêtes de Carisey Carisey

Circuit découverte du village de Carisey 20 et 21 septembre Salle des fêtes de Carisey Yonne

Accès libre | Départ des visites guidées devant la salle des fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Située au centre du triangle Chablis/Saint-Florentin/Tonnerre, la commune de Carisey mérite que vous y fassiez une halte. Vous pourrez découvrir lors de votre visite les monuments et des sites les plus intéressants du village et obtenir des explications sur la vie méconnue des personnages qui ont marqué Crisey.

Des visites commentées sont prévues samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h30 et 14h30 (rendez-vous devant la salle des fêtes).

Salle des fêtes de Carisey 2 place de la Mairie 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

