Circuit découverte entre La Côte-Saint-André et Ornacieux-Balbins La Côte Saint André 38260 La Côte-Saint-André samedi 20 septembre 2025.

Partez à la découverte du patrimoine, des paysages et des sites peints par Jongkind, précurseur de l’Impressionnisme.

A pied, en ville, au fil des lutrins représentant les oeuvres du peintre, vous serez guidés pour découvrir les sites où le peintre a posé son chevalet, tout en appréciant le riche patrimoine côtois.

Poursuite du circuit jusqu’à la chapelle Saint Michel de Balbins immortalisée par l’artiste. Possibilité de covoiturage pour ceux qui le désirent.

18h Fin du circuit avec collation offerte par l’association aux abords de la chapelle devant le magnifique panorama de la plaine de la Bièvre.

© Jongkind en Dauphiné