Circuit des 4 cantons Moulins

Circuit des 4 cantons

Place de la Liberté Moulins Allier

Début : 2026-03-07 13:15:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Cette incontournable classique Auvergnate attire chaque année un peloton pléthorique de coureurs talentueux et consacre des vainqueurs qui deviennent souvent professionnels.

Place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This classic Auvergne event attracts a plethora of talented riders every year, with winners often turning professional.

