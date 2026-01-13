Circuit des 4 cantons Moulins
Circuit des 4 cantons Moulins samedi 7 mars 2026.
Circuit des 4 cantons
Place de la Liberté Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 13:15:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Cette incontournable classique Auvergnate attire chaque année un peloton pléthorique de coureurs talentueux et consacre des vainqueurs qui deviennent souvent professionnels.
.
Place de la Liberté Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This classic Auvergne event attracts a plethora of talented riders every year, with winners often turning professional.
L’événement Circuit des 4 cantons Moulins a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région