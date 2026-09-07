Circuit des 4 clochers 1/4, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Circuit des 4 clochers 1/4 Samedi 19 septembre, 10h45 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Accès et horaires libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc (toutes annoncées sur ce site).

Sur chacun des 4 lieux, une équipe accueille, raconte, explique les éléments d’histoire, d’architecture, détaille les vitraux…., et proposejeux et animations pour les enfants et les adultes.

A St-Médard, l’orgue baroque tout récent (2020), est à l’honneur comme élément nouveau du patrimoine de la ville ; son histoire, son fonctionnement, ses timbres seront commentés et mis en valeur par des visites commentées.

L’après-midi sera consacrée aux visites organisées par la direction de la culture de la ville de St-Médard en Jalles et l’Association du Patrimoine de St-Médard (voir l’agenda de la ville).

Un carnet de route, adulte ou enfant, accompagne la découverte de cette église et des 3 autres sites du circuit. Les visiteurs qui auront validé les 4 visites du circuit seront gratifiés d’un cadeau !

Église de Saint-Médard-en-Jalles Pl. du 11 Novembre, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 88 11 40 37 https://www.facebook.com/groups/683427272291006 Église dont les parties les plus anciennes sont romanes et inscrites aux monuments historiques, avec un clocher d’époque gothique. Abrite un orgue de style baroque construit et installé en 2020. parking de l’église Place du XI novembre ou à proximité (à l’arrière de la mairie)

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc (toutes annoncées sur ce site).

©Art et culture Églises des Jalles