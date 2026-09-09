Circuit des 4 clochers 3/4, Église du Taillan-Médoc, Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

Circuit des 4 clochers 3/4 Samedi 19 septembre, 10h30 Église du Taillan-Médoc Gironde

Visite en accès et horaires libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.

Sur chacun des 4 lieux, une équipe accueille, raconte, explique les éléments d’histoire, d’architecture, détaille les vitraux…., et propose jeux et animations pour les enfants et les adultes*.

Un carnet de route, adulte ou enfant, accompagne la découverte de cette église et des 3 autres sites du circuit. Les visiteurs qui auront validé les 4 visites du circuit seront gratifiés d’un cadeau !

*Attention, mariage à 16H30 ! (initialement prévu en juillet mais reporté en raison des incendies à ce 19 septembre )

Église du Taillan-Médoc Rue René Cassin, 33320 Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 88 11 40 37 https://www.facebook.com/groups/683427272291006 Dédiée à saint Hilaire, l’un des premiers écrivains de langue latine, l’église du Taillan-Médoc trouve son origine dans un premier édifice roman. Au fil des siècles, elle a connu de nombreuses transformations qui lui confèrent aujourd’hui son caractère architectural.

Sa dernière grande campagne de restauration remonte à 1948 et a principalement concerné le clocher, venant compléter l’évolution de cet édifice emblématique du patrimoine de la commune. Parking à proximité immédiate ou à la mairie toute proche. Accessible par les bus TBM 2, S21 et 422.

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.

©Art et culture Églises des Jalles