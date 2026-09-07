Circuit des 4 clochers 4/4, Église Saint-Aubin, Saint-Aubin-de-Médoc

Informations pratiques

Circuit des 4 clochers 4/4 Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Aubin Gironde

Visite en accès et horaires libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.

Sur chacun des 4 lieux, une équipe accueille, raconte, explique les éléments d’histoire, d’architecture, détaille les vitraux…., et propose jeux et animations pour les enfants et les adultes.

Un carnet de route, adulte ou enfant, accompagne la découverte de cette église et des 3 autres sites du circuit. Les visiteurs qui auront validé les 4 visites du circuit seront gratifiés d’un cadeau !

Église Saint-Aubin Place de l’Eglise, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, France Saint-Aubin-de-Médoc 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556050336 https://paroissesdesjalles.fr Jusqu’à la Seconde guerre mondiale, la commune est un lieu important de pèlerinage par la présence du sarcophage contenant les restes de Saint-Aubin, situé derrière le maître-autel de l’église. L’édifice du XIIe siècle a en partie été remanié dans la deuxième moitié du XIXe siècle. L’abside et la base du clocher sont les deux vestiges de cette construction. A l’intérieur, l’installation d’un retable au XVIIIe siècle a coupé le chœur en deux. Le sarcophage, situé à l’arrière, repose sur deux piles dont une est enchâssée dans le mur de l’abside. La voûte en berceau de la chapelle latérale est ornée de peintures du XIVe siècle, divisées en quatre quarts. Seul le quart nord-est est identifiable et représente l’Annonciation. Parking à proximité. Bus TBM – ligne G.

Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.

©Art et Culture Eglises des Jalles