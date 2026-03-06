Circuit des ateliers d’artistes de La Chapelle-sur-Erdre Commune de la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cet événement, organisé par l’association Chapol’artist, met en avant les Beaux-arts à travers la présentation de 44 artistes dans 22 lieux d’ateliers répartis sur la commune. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une grande variété d’œuvres tout au long de ce week-end.Le parcours s’étend sur un circuit de 25 km (à pied, à velo ou en voiture), permettant aux participants d’explorer les différentes créations artistiques tout en profitant de la beauté de La Chapelle-sur-Erdre. C’est une occasion unique de rencontrer des artistes locaux et d’apprécier leur travail dans un cadre convivial et inspirant.

Commune de la Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://www.chapolartist44.fr/le-circuit-2026/



Afficher la carte du lieu Commune de la Chapelle-sur-Erdre et trouvez le meilleur itinéraire

