Circuit des bories Constructions en pierre sèche Jouques

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Connaissez-vous les « bories » ?

Oui ? Alors venez découvrir celles de Jouques.

Non ? Venez donc découvrir ces édifices. Nous verrons ensemble une sélection de bories et d’autres constructions en pierre sèche. Nous parlerons de leur construction, de leur origine, de leur utilisation, de leur emplacement, de leur âge et de leur dénomination.

Il est indispensable de porter des chaussures de marche ou de sport et d’être équipé pour une sortie en plein air (chapeau, eau …). Ces visites sont sans difficulté particulière mais ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 20 septembre : départ à pied pour une randonnée d’environ 3 h, y compris les arrêts pour les commentaires.

Dimanche 21 septembre : départ en automobile (covoiturage) pour arriver à proximité des édifices et s’y rendre à pied.

Durée de la visite : environ 3 heures.

Rendez-vous à 14 h, place des Anciens Combattants

Les Amis de Jouques