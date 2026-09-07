Circuit des bories, Place des Anciens combattants (près de la pharmacie), Jouques

Informations pratiques

Circuit des bories Samedi 19 septembre, 14h00 Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Connaissez-vous les « bories » ?

Oui ? Alors venez découvrir celles de Jouques.

Non ? Venez donc découvrir ces édifices. Nous verrons ensemble une sélection de bories et d’autres constructions en pierre sèche. Nous parlerons de leur construction, de leur origine, de leur utilisation, de leur emplacement, de leur âge et de leur dénomination.

Il est indispensable de porter des chaussures de marche ou de sport et d’être équipé pour une sortie en plein air (chapeau, eau …). Ces visites sont sans difficulté particulière mais ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Samedi 19 septembre : départ à pied pour une randonnée d’environ 3 h, y compris les arrêts pour les commentaires.

Durée de la visite : environ 3 heures.

Rendez-vous à Jouques, à 14 h, Place des Anciens combattants, près de la pharmacie.

Place des Anciens combattants (près de la pharmacie) Place des Anciens combattants, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 75 87 75 83 Rendez-vous à 14 h, place des Anciens Combattants

Connaissez-vous les « bories » ?

Les Amis de Jouques