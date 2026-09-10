Circuit des chapelles à Saint-Jeannet, Chapelle San Pèire, Saint-Jeannet
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle San Pèire · Saint-Jeannet
Informations pratiques
Circuit des chapelles à Saint-Jeannet 19 et 20 septembre Chapelle San Pèire Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chapelle Sainte-Pétronille, chapelle San Pèire, chapelle Saint-Bernardin (exposition « Histoire d’une restauration »), église Saint-Jean-Baptiste et chapelle Notre-Dame-des-Baous : parcourez librement les édifices religieux de Saint-Jeannet ouverts exceptionnellement durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine.
A découvrir en autonomie grâce au dépliant « Circuit des chapelles ».
Entrée libre
Informations :
+33 (0)4 89 97 84 00
serviceculture@saintjeannet.com
Chapelle San Pèire 1420 Chemin de San Peire 06640 saint-jeannet Saint-Jeannet 06640 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:serviceculture@saintjeannet.com »}]
Chapelle Sainte-Pétronille, chapelle San Pèire, chapelle Saint-Bernardin (exposition « Histoire d’une restauration »), église Saint-Jean-Baptiste et chapelle Notre-Dame-des-Baous : parcourez les de …
© Lisadelsol
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