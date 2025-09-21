Circuit des chapelles JEMP 2025 Riec-sur-Bélon

St Léger, Trémor, Trebellec, Ste Marguer Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Venez découvrir les chapelles nichées aux différents recoins de la commune. Les bénévoles des comités de chapelle et les membres de l’association « Donnez vie à St Léger » seront mobilisés pour vous accueillir et faire découvrir l’histoire de ces

édifices. Les sites de Saint Gilles, Trébellec, Sainte Marguerite, Trémor et Saint Léger seront ouverts pour vous permettre de venir rencontrer les passionnés prenant soin de ces lieux. .

