Circuit des crèches

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Un programme spécial avec les horaires est disponible à l’Office de Tourisme.

Circuit des Crèches dans les églises du Pays de Thann-Cernay venez découvrir la magie de la Nativité. Programme spécial disponible à l’Office de Tourisme de Thann-Cernay. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

A special programme with timetables is available at the Tourist Office.

German :

Ein spezielles Programm mit den Fahrplänen ist im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Un programma speciale con gli orari è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En la Oficina de Turismo se puede consultar un programa especial con horarios.

L’événement Circuit des crèches Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay