Circuit des crèches Thann
Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-20
fin : 2026-01-04
2025-12-20
Un programme spécial avec les horaires est disponible à l’Office de Tourisme.
Circuit des Crèches dans les églises du Pays de Thann-Cernay venez découvrir la magie de la Nativité. Programme spécial disponible à l’Office de Tourisme de Thann-Cernay. .
Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
A special programme with timetables is available at the Tourist Office.
German :
Ein spezielles Programm mit den Fahrplänen ist im Tourismusbüro erhältlich.
Italiano :
Un programma speciale con gli orari è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
En la Oficina de Turismo se puede consultar un programa especial con horarios.
L’événement Circuit des crèches Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay