Beuvardes

Circuit des écuyers- Beuvardes

Beuvardes Aisne

Tarif : 39 – 39 – 495 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-11-15 2026-12-05

Public · Tout le monde sur ou en dehors de Facebook

– Venez pratiquer la glisse sur circuit arrosé avec votre voiture de route en usant peu vos pneus Glissez plus en une journée qu’en une saison de championnat de Drift!!!!!!!!!!

– Le superbe Circuit des Écuyers (1h de Paris) est parfait pour la glisse sur piste arrosée. Il combine des virages lents, moyens, d’autres très rapides (rare en France pour glisser). Il est également parfaitement dégagé (herbe tout autour), pour se faire plaisir en sécurité.

– Nos journées ont lieu avec seulement deux plateaux/groupes de roulage pour vous garantir un maximum de temps de roulage. (6×25 min garantie pour chaque plateau)

– Coachs experts de la glisse dispos sur réservation (1, 2 ou 5 sessions de 20 min)

– Respect en piste et sécurité maximum

Tarif accès piste journée (1 plateau) 275 € Accès piste journée + 5 séances de coaching 495 € Baptême de glisse en passager 39 € Location de véhicule sur demande.

Nous bénéficierons du plus grand tracé de 3,5 km, le tout arrosé régulièrement toute la journée bien évidemment. Le roulage se fera par session de 25 minutes avec deux plateaux (voitures + rapides, voitures rapides), avec une pause de 5 minutes afin d’arroser la piste (6 sessions minimum pour chaque plateau dans la journée). Nous vous proposons également des séances de coaching. Vous pourrez réservez un vrai stage de pilotage avec un instructeur pour 5 sessions à bord de votre véhicule. Vous bénéficierez des conseils d’un expert de la glisse, vous progresserez bien plus rapidement et vous ferez énormément plaisir au volant de votre auto.

Inscription https://www.ulteam-racing.fr/inscriptiontt/

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– Venez pratiquer la glisse sur circuit arrosé avec votre voiture de route en usant peu vos pneus Glissez plus en une journée qu’en une saison de championnat de Drift!!!!!!!!!!

– Le superbe Circuit des Écuyers (1h de Paris) est parfait pour la glisse sur piste arrosée. Il combine des virages lents, moyens, d’autres très rapides (rare en France pour glisser). Il est également parfaitement dégagé (herbe tout autour), pour se faire plaisir en sécurité.

– Nos journées ont lieu avec seulement deux plateaux/groupes de roulage pour vous garantir un maximum de temps de roulage. (6×25 min garantie pour chaque plateau)

– Coachs experts de la glisse dispos sur réservation (1, 2 ou 5 sessions de 20 min)

– Respect en piste et sécurité maximum

Tarif accès piste journée (1 plateau) 275 € Accès piste journée + 5 séances de coaching 495 € Baptême de glisse en passager 39 € Location de véhicule sur demande.

Nous bénéficierons du plus grand tracé de 3,5 km, le tout arrosé régulièrement toute la journée bien évidemment. Le roulage se fera par session de 25 minutes avec deux plateaux (voitures + rapides, voitures rapides), avec une pause de 5 minutes afin d’arroser la piste (6 sessions minimum pour chaque plateau dans la journée). Nous vous proposons également des séances de coaching. Vous pourrez réservez un vrai stage de pilotage avec un instructeur pour 5 sessions à bord de votre véhicule. Vous bénéficierez des conseils d’un expert de la glisse, vous progresserez bien plus rapidement et vous ferez énormément plaisir au volant de votre auto.

Inscription https://www.ulteam-racing.fr/inscriptiontt/ .

Beuvardes 02130 Aisne Hauts-de-France

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English :

Audience %B7 Everyone on or off Facebook

– Come practice drifting on a wet track with your street car while minimizing tire wear Drift more in a single day than in an entire drift championship season!!!!!!!!!!

– The superb Circuit des %C9cuyers (1 hour from Paris) is perfect for drifting on a wet track. It combines slow, medium, and very fast turns (a rarity in France for drifting). It’s also perfectly clear (with grass all around), so you can have fun safely.

– Our sessions feature only two running groups to guarantee you maximum track time. (6 x 25 min guaranteed for each session)

– Expert drifting coaches available by reservation (1, 2, or 5 sessions of 20 min)

– Respect on the track and maximum safety

Daily track access rate (1 group): 275 ? Daily track access + 5 coaching sessions: 495 ? First-time riding experience as a passenger: 39 ? Vehicle rental available upon request.

We’ll have access to the longest track, at 3.5 km, which will of course be regularly sprayed with water throughout the day. Track time will be organized into 25-minute sessions with two groups (faster cars + slower cars, slower cars + faster cars), with a 5-minute break to wet the track (a minimum of 6 sessions for each group per day). We also offer coaching sessions. You can book a full driving course with an instructor for five sessions behind the wheel of your own vehicle. You’ll benefit from advice from a drifting expert, make much faster progress, and have a tremendous amount of fun behind the wheel of your car.

Registration: https://www.ulteam-racing.fr/inscriptiontt/

L’événement Circuit des écuyers- Beuvardes Beuvardes a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne