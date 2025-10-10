Circuit des Eglises et Chapelles en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Un périple, qui va du surprenant décor roman de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, à Buglose, lieu de pèlerinage de tous les Landais, avec sa basilique et sa chapelle des miracles, en passant par le Berceau du plus célèbre d’entre eux, Saint-Vincent-de-Paul… Circuit effectué en autocar « grand tourisme ».

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Circuit des Eglises et Chapelles en Pays Dacquois

A journey that takes in the surprising Romanesque décor of the church at Saint-Paul-lès-Dax, Buglose, a place of pilgrimage for all the Landais, with its basilica and chapel of miracles, and the cradle of the most famous of them all, Saint-Vincent-de-Paul? Tour by « grand tourisme » coach

German : Circuit des Eglises et Chapelles en Pays Dacquois

Eine Reise, die vom überraschenden romanischen Dekor der Kirche von Saint-Paul-lès-Dax über die Wiege des berühmtesten unter ihnen, Saint-Vincent-de-Paul, bis nach Buglose, dem Pilgerort aller Landais mit seiner Basilika und seiner Wunderkapelle, führt? Rundreise mit dem Reisebus (Grand Tourisme)

Italiano :

Un viaggio che si snoda tra le sorprendenti decorazioni romaniche della chiesa di Saint-Paul-lès-Dax, Buglose, luogo di pellegrinaggio per tutti gli abitanti delle Landes, con la sua basilica e la cappella dei miracoli, e il luogo di nascita del più famoso di tutti, Saint-Vincent-de-Paul? Tour in pullman « grand tourisme

Espanol : Circuit des Eglises et Chapelles en Pays Dacquois

Un viaje para descubrir la sorprendente decoración románica de la iglesia de Saint-Paul-lès-Dax, Buglose, lugar de peregrinación de todos los habitantes de las Landas, con su basílica y su capilla de los milagros, y cuna del más famoso de todos ellos, Saint-Vincent-de-Paul? Recorrido en autocar « gran turismo

