Circuit des Eglises peintes du Montanérès MONTANER Montaner

Circuit des Eglises peintes du Montanérès MONTANER Montaner samedi 2 août 2025.

Circuit des Eglises peintes du Montanérès

MONTANER Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 11:30:00

Date(s) :

2025-08-02

A deux pas du château, le circuit des églises peintes du Montanérès rassemble au Nord-est du Béarn un héritage médiéval exceptionnel.

Les églises St Michel de Montaner, St Etienne de Peyraube et St Michel de Castéra Loubix ont conservé le travail de peintres itinérants des XIVe XVe et XVIe siècles.

Pour découvrir ces 3 églises en visite guidée, rendez-vous de 9h à 11h30.

Rendez vous à 9 h devant l’église St Michel de Montaner

Paiement en chèque uniquement.

.

MONTANER Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 61 02

English :

Just a stone’s throw from the château, the Montanérès circuit of painted churches in north-eastern Béarn brings together an exceptional medieval heritage.

The churches of St Michel de Montaner, St Etienne de Peyraube and St Michel de Castéra Loubix have preserved the work of itinerant painters from the 14th, 15th and 16th centuries.

Guided tours of these 3 churches are available from 9am to 11:30am.

? Meet at 9 a.m. in front of St Michel de Montaner church

Payment by cheque only.

German :

Nur einen Steinwurf vom Schloss entfernt versammelt der Rundweg der bemalten Kirchen von Montanerès im Nordosten des Béarn ein außergewöhnliches mittelalterliches Erbe.

In den Kirchen St Michel de Montaner, St Etienne de Peyraube und St Michel de Castéra Loubix sind die Werke von Wandermalern aus dem 14. 15. und 16. Jahrhundert erhalten geblieben.

Um diese drei Kirchen bei einer geführten Besichtigung zu entdecken, treffen Sie sich von 9:00 bis 11:30 Uhr.

? Treffpunkt um 9 Uhr vor der Kirche St Michel in Montaner

Zahlung nur mit Scheck.

Italiano :

A due passi dal castello, la visita alle chiese dipinte di Montanérès, nel nord-est del Béarn, riunisce un patrimonio medievale eccezionale.

Le chiese di Saint Michel de Montaner, Saint Etienne de Peyraube e Saint Michel de Castéra Loubix hanno conservato le opere di pittori itineranti del XIV, XV e XVI secolo.

Le visite guidate a queste tre chiese sono disponibili dalle 9.00 alle 11.30.

? Ritrovo alle 9 davanti alla chiesa di St Michel de Montaner

Pagamento solo con assegno.

Espanol :

A dos pasos del castillo, la visita de las iglesias pintadas de Montanérès, en el noreste del Béarn, reúne un patrimonio medieval excepcional.

Las iglesias de St Michel de Montaner, St Etienne de Peyraube y St Michel de Castéra Loubix conservan la obra de pintores itinerantes de los siglos XIV, XV y XVI.

Las visitas guiadas a estas 3 iglesias están disponibles de 9:00 a 11:30.

? Encuentro a las 9 h delante de la iglesia de St Michel de Montaner

Pago mediante cheque.

L’événement Circuit des Eglises peintes du Montanérès Montaner a été mis à jour le 2025-07-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65