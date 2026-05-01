Circuit des Eglises peintes du Montanérès Eglise Saint-Michel Montaner

Montaner

Circuit des Eglises peintes du Montanérès

Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

A deux pas du château, le circuit des églises peintes du Montanérès rassemble au Nord-est du Béarn un héritage médiéval exceptionnel.

Partez à la découverte d’un patrimoine remarquable en explorant des peintures des XIVᵉ, XVᵉ et XVIᵉ siècles au cœur des églises de Montaner, Lamayou et Castéra-Loubix.

Pour découvrir ces 3 églises en visite guidée, rendez-vous à partir de 9h à l’église de Montaner.

Paiement en chèque uniquement.

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Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 61 02

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English :

Just a stone’s throw from the château, the Montanérès circuit of painted churches brings together an exceptional medieval heritage in the north-east of Béarn.

Discover a remarkable heritage by exploring paintings from the 14th, 15th and 16th centuries in the churches of Montaner, Lamayou and Castéra-Loubix.

To discover these 3 churches on a guided tour, meet at 9am at the Montaner church.

Payment by cheque only.

L’événement Circuit des Eglises peintes du Montanérès Montaner a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65