Circuit des Eglises peintes du Montanérès Eglise Saint-Michel Montaner
Circuit des Eglises peintes du Montanérès Eglise Saint-Michel Montaner samedi 9 mai 2026.
Montaner
Circuit des Eglises peintes du Montanérès
Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A deux pas du château, le circuit des églises peintes du Montanérès rassemble au Nord-est du Béarn un héritage médiéval exceptionnel.
Partez à la découverte d’un patrimoine remarquable en explorant des peintures des XIVᵉ, XVᵉ et XVIᵉ siècles au cœur des églises de Montaner, Lamayou et Castéra-Loubix.
Pour découvrir ces 3 églises en visite guidée, rendez-vous à partir de 9h à l’église de Montaner.
Paiement en chèque uniquement.
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Eglise Saint-Michel Eglise Saint-Michel de Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 87 61 02
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English :
Just a stone’s throw from the château, the Montanérès circuit of painted churches brings together an exceptional medieval heritage in the north-east of Béarn.
Discover a remarkable heritage by exploring paintings from the 14th, 15th and 16th centuries in the churches of Montaner, Lamayou and Castéra-Loubix.
To discover these 3 churches on a guided tour, meet at 9am at the Montaner church.
Payment by cheque only.
L’événement Circuit des Eglises peintes du Montanérès Montaner a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65