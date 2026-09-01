Informations pratiques

Courville

Circuit des églises romanes de la vallée de l’ardre et de ses environs

Eglise Courville Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

L’association Courville Patrimoine organise lors des Journées Européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre, un circuit à la découverte des églises romanes de la vallée de l’Ardre et de ses environs.

Le circuit permettra de découvrir 15 églises rurales, dont la plupart sont habituellement fermées au public Saint-Gilles, Courville et sa chapelle supérieure, Crugny, Arcis-le-Ponsart, Aougny, Savigny-sur-Ardres, Lagery, Lhéry, Romigny, Poilly, Marfaux, Sacy, Rosnay, Coulommes-la-Montagne et Chambrecy.

Construites entre le XIe et XIIe siècle, ces églises témoignent de l’histoire des villages et du patrimoine roman de ce territoire. Le parcours permet également de découvrir les paysages de la vallée de l’Ardre, entre villages, vignobles, prairies et coteaux.

À Courville, des visites guidées permettront notamment de découvrir l’église, ancienne église du château des archevêques de Reims, ainsi que la chapelle supérieure. .

Eglise Courville 51170 Marne Grand Est +33 6 07 17 98 72

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English : Circuit des églises romanes de la vallée de l’ardre et de ses environs

L’événement Circuit des églises romanes de la vallée de l’ardre et de ses environs Courville a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne