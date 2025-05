Circuit des Folies Siffait Le Cellier Loire-Atlantique, 7 juin 2025, Le Cellier.

Circuit des Folies Siffait

Circuit des Folies Siffait 44850 Le Cellier Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 5800.0 Tarif :

Une belle randonnée à la découverte d’un site exceptionnel du Pays d’Ancenis : les Folies Siffait. Comptez 1h45 pour découvrir les paysages variés du Cellier. Renouez avec la nature en découvrant les coulées et l’histoire passionnante des Folies Siffait.

https://rando.loire-atlantique.fr/trek/10525-Les-Folies-Siffait +33 2 40 83 07 44

English :

A beautiful hike to discover an exceptional site in the Pays d’Ancenis: the Folies Siffait. Allow 1h45 to discover the varied landscapes of Le Cellier. Reconnect with nature as you discover the coulees and the fascinating history of the Folies Siffait.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung, um einen außergewöhnlichen Ort im Pays d’Ancenis zu entdecken: die Folies Siffait. Rechnen Sie mit 1 Stunde und 45 Minuten, um die abwechslungsreiche Landschaft von Le Cellier zu entdecken. Entdecken Sie die Natur und die spannende Geschichte der Folies Siffait.

Italiano :

Una bella passeggiata alla scoperta di un sito eccezionale della regione dell’Ancenis: le Folies Siffait. 1 ora e 45 minuti per scoprire i variegati paesaggi di Le Cellier. Ritornate a contatto con la natura scoprendo le coulees e l’affascinante storia delle Folies Siffait.

Español :

Un hermoso paseo para descubrir un lugar excepcional de la región de Ancenis: las Folies Siffait. Dedique 1 hora y 45 minutos a descubrir los variados paisajes de Le Cellier. Vuelva a entrar en contacto con la naturaleza descubriendo las coulees y la fascinante historia de las Folies Siffait.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-15 par eSPRIT Pays de la Loire