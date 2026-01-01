Circuit des gravières à Dambenois

chemin de la gravière du ski nautique montbéliardais à Dambenois Dambenois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 11:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Balade d’observation des oiseaux hivernants sur les étangs et les alentours.

RDV à 9 h 30 au parking situé chemin de la gravière du ski nautique montbéliardais à Dambenois. Retour prévu pour 11 h. Réservation non nécessaire. Plus de précisions sur le lieu de rdv vers le groupe local du Pays de Montbéliard à l’adresse mail suivante gl.pays-de-montbeliard@lpo.fr .

chemin de la gravière du ski nautique montbéliardais à Dambenois Dambenois 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté gl.pays-de-montbeliard@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit des gravières à Dambenois

L’événement Circuit des gravières à Dambenois Dambenois a été mis à jour le 2026-01-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)