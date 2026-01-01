Circuit des gravières à Dambenois Dambenois
Dambenois Doubs
Début : 2026-01-31 09:30:00
fin : 2026-01-31 11:00:00
2026-01-31
Balade d’observation des oiseaux hivernants sur les étangs et les alentours.
RDV à 9 h 30 au parking situé chemin de la gravière du ski nautique montbéliardais à Dambenois. Retour prévu pour 11 h. Réservation non nécessaire. Plus de précisions sur le lieu de rdv vers le groupe local du Pays de Montbéliard à l’adresse mail suivante gl.pays-de-montbeliard@lpo.fr .
