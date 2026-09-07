Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec

Informations pratiques

Circuit des lavoirs 19 et 20 septembre Parking du Fond de la Baie Finistère

Rendez-vous sur le Parking du Fond de la Baie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.

Parking du Fond de la Baie Route de Plestin, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/circuit-des-lavoirs/ Circuit des lavoirs – départ du parking du fond de la baie

Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.

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