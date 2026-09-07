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Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec

samedi 19 septembre 2026 · Parking du Fond de la Baie · Locquirec

Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking du Fond de la Baie
Adresse
Route de Plestin, 29241 Locquirec
Ville
29241 Locquirec
Département
Finistère
Tarif
Rendez-vous sur le Parking du Fond de la Baie.

Circuit des lavoirs 19 et 20 septembre Parking du Fond de la Baie Finistère

Rendez-vous sur le Parking du Fond de la Baie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.

Parking du Fond de la Baie Route de Plestin, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/circuit-des-lavoirs/ Circuit des lavoirs – départ du parking du fond de la baie
Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.

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