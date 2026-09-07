Circuit des lavoirs, Parking du Fond de la Baie, Locquirec
samedi 19 septembre 2026 · Parking du Fond de la Baie · Locquirec
Informations pratiques
Circuit des lavoirs 19 et 20 septembre Parking du Fond de la Baie Finistère
Rendez-vous sur le Parking du Fond de la Baie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.
Parking du Fond de la Baie Route de Plestin, 29241 Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/circuit-des-lavoirs/ Circuit des lavoirs – départ du parking du fond de la baie
Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Ile Blanche, tombes coffre de l’âge de bronze et découverte du four à pain.
©
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Visite libre – Église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques, Locquirec 19 septembre 2026
- Ar Presbital : Les enjeux du littoral / Balade, Ar Presbital, Locquirec 19 septembre 2026
- Circuit de la Pierre de Locquirec, Maison du Four à pain, Locquirec 20 septembre 2026
- Conférence La Bretagne, Terre de Cinéma Ar Presbital Locquirec 27 septembre 2026
- Table ronde toponymie Les îles d’ici & d’ailleurs Ar Presbital Locquirec 14 octobre 2026